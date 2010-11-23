Вантажовідправники і вантажоодержувачі за 10 місяців пошкодили більше трьох тисяч вагонів «Укрзалізниці»

За 10 місяців цього року під час вантаження, вивантаження і маневровій роботі пошкоджено 3 353 вантажних вагонів загального парку «Укрзалізниці», сума заданих збитків склала 5,2 млн. грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», вантажовідправники і вантажоодержувачі створюють загрозливу ситуацію із збереженням вантажних вагонів «Укрзалізниці» при виконанні вантажних операцій на під`їзних шляхах промислових підприємств і в морських торгових портах.

З початку року найбільша кількість вагонів була пошкоджена при виконанні вантажних операцій на промислових підприємствах і в портах, що обслуговуються Одеською залізницею, - 1060 і 929 вагонів - на підприємствах, що обслуговуються Придніпровською залізницею.

Крім того, на підприємствах, що обслуговуються Донецькою магістраллю, пошкоджено 773 вагони, Львівською - 256, Південно-Західною - 106 і Південною - 104 вагони.

Усі пошкоджені вагони вимагають проведення позапланових ремонтів, для їх відновлення залізницям довелося направляти додаткові кошти.

Згідно з повідомленням, основною причиною пошкодження вагонів є порушення технічних умов при вивантаженні вантажів із застосуванням кранів грейферів, яке здебільшого здійснюється портами України. Зокрема, через перевищення швидкості опускання грейфера на вантаж, зачеплення ковшем підлоги, стінок і кузова пошкоджуються люки, листи перекриття та інші внутрішні елементи конструкції вагону.

За даними відомства, під час проведення у вересні-жовтні цього року «Укрзалізницею» перевірок з питань збереження вантажних вагонів у портах Одеського регіону виявлено 98 порушень технологічних умов вивантаження і встановлено, що 56 кранів грейферів не відповідають вимогам нормативної документації.

Як наголошується в повідомленні, наведені факти свідчать, що матеріально-технічні бази портів не забезпечують ремонтів і планової профілактичної роботи за утриманням засобів вивантаження в належному стані.

«Укрзалізниця» звернеться із закликом до вантажовласників забезпечити технологію обробки вагону, що виключає його пошкодження, адже в умовах зростання обсягів перевезень вантажів забезпечувати всі потреби економіки України в перевезеннях можливо лише завдяки ефективному використанню наявного парку рухомого складу.

Залізничники вважають, що необхідно застосувати альтернативні способи вивантаження вагонів на вагоноперекидачах і підвищених шляхах, впроваджувати системи прийому-передачі вагонів тільки на окремо виділених шляхах, після вивантаження обов`язково здійснювати огляд кожного вагона для виявлення пошкоджень тощо.