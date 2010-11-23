ЄС підозрює Латвію в нецільовому використанні грошей на ремонт доріг

Європейська комісія стурбована якістю будівництва і оновлення латвійських доріг, яке оплачується з фондів Європейського союзу. Про це йдеться в офіційному листі ЄК, повідомляє РЗ-партнер.

ЄС виділив на латвійські дороги 450 млн. євро. Відповідальний за Латвію представник ЄК Алан Роджері визнав, що зараз певні інстанції намагаються з`ясувати, наскільки ці кошти могли бути використані не за призначенням. При цьому ЄК попросила провести офіційне розстеження.

У листі ЄК запрошує багато технічних подробиць - зокрема, щодо процедур, залучення експертів, нормативних актів, оцінки якості та ін.

У той же час Міністерство сполучення Латвії вважає, що з якістю доріг, побудованих на кошти ЄС, все гаразд.