Nissan придбає близько 10% акцій "Автовазу"

Японський автоконцерн Nissan вирішив придбати близько 10% акцій "Автовазу" (AVAZ). Про це повідомляє сьогодні ІТАР-ТАРС з посиланням на провідну в Японії ділову газету Nikkei.

Фінансування японським автовиробником крупної компанії автопрому РФ здійснюється вперше, підкреслює видання. Таким чином, автомобільний альянс Renault-Nissan з урахуванням того, що французький концерн Renault вже придбав 25% акцій "Автовазу", стане володарем пакету, що перевищує одну третину всіх акцій російської компанії. Це, на думку Nikkei, "дозволить альянсу Renault-Nissan досить ефективно впливати на комерційну діяльність "Автовазу".

Renault-Nissan і "АВТОВАЗ", відзначає також газета, планують приступити до спільного масового випуску з 2012 року малолітражної автомашини.