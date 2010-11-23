Страйк моряків паралізував поромне сполучення в Греції

Поромне сполучення в Греції майже повністю припинене сьогодні через страйк моряків, повідомляє Gudok.ru.

З 6 годин за місцевим часом на добу зупинилися всі пороми, окрім тих, що ходять із західних грецьких портів до Італії. За заявою профспілки моряків, вони вимагають підвищення заробітної плати на 2% в поточному році, не зважаючи на загальні заходи зі скорочення зарплат, викликані важким фінансовим становищем країни.

У Греції з її сотнями населених островів поромне сполучення є одним з основних видів транспорту.