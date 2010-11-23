Страйк моряків паралізував поромне сполучення в Греції
12:35, 23 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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Поромне сполучення в Греції майже повністю припинене сьогодні через страйк моряків, повідомляє Gudok.ru.
З 6 годин за місцевим часом на добу зупинилися всі пороми, окрім тих, що ходять із західних грецьких портів до Італії. За заявою профспілки моряків, вони вимагають підвищення заробітної плати на 2% в поточному році, не зважаючи на загальні заходи зі скорочення зарплат, викликані важким фінансовим становищем країни.
У Греції з її сотнями населених островів поромне сполучення є одним з основних видів транспорту.
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