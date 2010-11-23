ДАІ в Одесі й області виявила 900 несправних пасажирських автобусів

У результаті перевірок автотранспортних підприємств Одеси і області з січня по жовтень 2010 року, ДАІ заборонила експлуатацію 900 пасажирських автобусів. Про це повідомляє МІСТ-Одеса з посиланням на прес-службу УДАІ ДУ МВС України в Одеській області.

У водіїв цих автобусів тимчасово вилучені талони про проходження техогляду. Кількість виявлених несправних автобусів за 10 місяців з початку року збільшилася на 73,7%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, відзначає прес-служба.

Всього за даний період співробітники інспекції перевірили 16,5 тис. пасажирських транспортних засобів, з яких більше 1 тис. автомобілів загрожували безпеці дорожнього руху.