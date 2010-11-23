ДП «Антонов» оголосило конкурс із відбору банку на відкриття кредитної лінії на 150-170 млн. дол.

Державне підприємство «Антонов» оголосило конкурс із відбору банку на відкриття поновлюваної кредитної лінії обсягом 150-170 млн. дол. на фінансування поточної діяльності.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитну лінію має бути відкрито до 31 грудня 2014 року.

Пропозиції на участь у конкурсі приймаються до 9.00 23 грудня, відкриття тендерних пропозицій призначено на 14.00 того ж дня.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, і в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства й двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).

У 2009 році ДП «Антонов» збільшило чистий прибуток на 60,9%, порівняно з 2008 роком, до 319,430 млн. грн.