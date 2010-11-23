Затримки з дозволом на отримання кредиту не дозволять ДП «Антонов» збільшити виробництво літаків - Ківа

Збільшити виробництво літаків на держпідприємстві "Антонов" у 2011 році не дозволить бюрократична тяганина з видачею підприємству дозволу на отримання кредиту.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова правління ДАК "Антонов" Дмитро КІВА.

За його словами, у ДП "Антонов" є замовлення, але для їх виконання потрібні оборотні кошти, отримати які можна тільки шляхом кредитування.

"Замовники навіть готові платити відсотки за нашими кредитами. Більше того у нас підписана угода з російським банком про надання кредиту. Нам треба мінімум 300 млн. дол. на два роки. Тільки аванс "Мотор Січі" за виробництво двигунів треба заплатити у розмірі 40 млн. дол., потрібні гроші на закупівлю російського і західного устаткування" - сказав Д.КІВА.

У той же час, за його словами, державні органи затягують процес надання дозволу ДП "Антонов" на отримання кредиту. "Йдуть чисто бюрократичні затримки - треба отримати дозвіл Мінфіну, провести тендер, ми пишемо листи, але поки усе марно", - підкреслив Д.КІВА.

При цьому він сказав, що у 2011 році підприємство планує побудувати 10-12 літаків.

"Це будуть Ан- 148, Ан- 158 і Ан- 32. Ми могли б зробити і більше, але для цього знову-таки потрібне кредитування", - підсумував голова правління ДАК.

Нагадаємо, 28 жовтня Д. КІВА, коментуючи підписання в Києві за підсумками 7-го засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва угоди про співпрацю між ДП "Антонов", "Зовнішекономбанком" і ВАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація", повідомив, що ДП "Антонов" обговорює з російським "Зовнішекономбанком" можливість отримання кредитів на вигідних умовах на загальну суму близько 300-400 млн. дол. За його словами, за рахунок пільгових кредитів "Антонов" має намір запустити серійне виробництво літаків і кооперацію з російськими авіабудівниками.

Довідка УНІАН. До складу Державного авіабудівного концерну "Антонов" входять ДП "Антонов", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільній авіації.