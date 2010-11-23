У Сумській області в січні-жовтні перевезення пасажирів скоротилися на 8,7%

У Сумській області в січні-жовтні цього року перевезення пасажирів усіма видами транспорту, порівняно з відповідним періодом 2009 року, склали 91,3% або 108 млн. 769,8 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.

Згідно зі статистичними даними, перевезення пасажирів залізничним транспортом склали 100,5% або 15381,6 тис. осіб, тролейбусним - 104,8 % або 17195,3 тис. осіб, трамвайним - 93,8 % або 5062,0 тис. осіб, автомобільним (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) - 86,7 % або 71130,9 тис. осіб.

У той же час, пасажирообіг на усіх видах транспорту в Сумській області склав 99,6% або 3 млрд. 518,4 млн. пас./км, у тому числі, залізничним транспортом - 102% або 2841,6 млн. пас./км, тролейбусним, - 104,8% або 65,3 млн. пас./км, трамвайним, - 93,8% або 22,8 млн. пас./км, автомобільним (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), - 89,1% або 588,7 млн. пас./км.