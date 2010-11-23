Будівництво нового терміналу аеропорту «Львів» випереджає терміни

Будівництво нового терміналу Міжнародного аеропорту "Львів" випереджає терміни. Про це сказано у повідомленні, опублікованому на офіційному веб-порталі Групи компаній "Альтис-холдинг", яка є генеральним підрядником будівництва.

Як сказано у повідомленні, на об'єкті "Новий термінал Міжнародного аеропорту "Львів" виконано 100% об'єму робіт зі встановлення монолітного залізобетону. Основна будівля терміналу готова до пуску системи тимчасового опалювання - закритий тепловий контур, змонтовано покрівельне покриття, фасадне засклення.

Роботи виконані з випередженням графіка на 1 місяць, що дозволить безперешкодно вести будівельно-монтажні роботи усередині приміщення терміналу в період негативних температур, зазначають в ГК "Альтис-холдинг".

Змонтовані магістралі комунікаційного тунеля під будівлею - найбільш навантаженій інженерними мережами частині будівлі. У будівлі ведуть роботи з облаштування внутрішніх стін і перегородок, а також монтажу інженерних мереж.

Як повідомляв УНІАН, у вересня 2009 року Міністерство економіки визначило виконавця для будівництва нового терміналу ДП "Міжнародний аеропорт "Львів". Згідно з рішенням, єдиним виконавцем стала компанія "Альтис-холдинг".

Будівельна компанія "Альтис-холдинг" працює на будівельному ринку України з 1995 року. До складу будівельної корпорації "Альтис-холдинг" нині входять 14 компаній. Загальна кількість об'єктів, у яких холдинг брав участь, - понад 50.