Міністр транспорту та зв’язку доручив прискорити підготовку об’єктів галузі до зими

У зв'язку з різким погіршенням погодних умов міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО доручив "Укрзалізниці", Державіаадміністрації, Укрморрічфлоту, Укравтодору прискорити підготовку до роботи в зимовий період.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, міністр зазначив, що за прогнозами синоптиків, з 25 листопада очікується різке погіршення погодних умов по усій території України. "Тому за ці декілька днів необхідно провести ревізію і терміново вивести в стан бойової готовності усі об'єкти залізниці, авіації, морського і річкового транспорту, автомобільні дороги", - сказав він.

Особливу увагу при цьому він доручив приділити об'єктам дорожньої галузі. "Мають бути достатні запаси піску і солі, паливно-мастильних матеріалів, готова снігоприбиральна техніка", - сказав він.

Повідомляють також, що сьогодні повністю завершено виконання усіх специфічних заходів щодо підготовки до зими Держзв'язку, Держспецтрансслужби. Майже завершена підготовка Державіаадміністрації, Укрморрічфлоту.