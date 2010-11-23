Мінтрансзв’язку пропонує виділити смуги руху для громадського транспорту до Євро-2012

Виділення в містах окремих спеціальних смуг для транспорту загального користування є першим необхідним кроком для поліпшення міських пасажирських автоперевезень.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку, така резолюція Робочої групи з питань забезпечення функціонування громадського транспорту під час проведення в 2012 році в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, засідання якої відбулося в Мінтрансзв’язку.

Згідно з повідомленням, під час наради представників приймаючих міст за участю Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зацікавлених міністерств і відомств, виконавчих органів міських рад Києва, Харкова та Одеси були проаналізовані досягнення міст і проблемні питання забезпечення функціонування громадського транспорту під час Євро-2012.

Було зазначено, що в кожному з приймаючих міст предметом особливого контролю і міжвідомчої взаємодії є питання виділення смуг для транспорту загального користування з відповідною розміткою на проїжджій частині міських автомагістралей.

Заступник міністра транспорту і зв'язку України Олексій БАРАНОВ нагадав, що в другому кварталі цього року міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО звернувся з листом до керівників 15 міст України з проханням звернути увагу на приведення транспортних систем цих міст у відповідність з вимогами часу, зокрема - оптимізувати умови руху транспорту загального користування міською маршрутною мережею шляхом виділення для нього відособлених смуг руху. Він проінформував, що на цьому етапі в містах, які приймають Євро-2012, опрацьовують етапи їх практичного введення в експлуатацію.

Заступник голови Нацагентства з питань підготовки і проведення в Україні Євро-2012 Олександр КРАСНОШТАН нагадав представникам міст, що від них потрібен чіткий план дій щодо виділення смуг для транспорту загального користування. Разом з тим він акцентував увагу на проблемі законослухняності водіїв і культури водіння, без чого ситуація з громадським транспортом не вирішиться.

О.БАРАНОВ підкреслив, що потрібний комплекс заходів щодо введення в українських містах, особливо приймаючих Євро-2012, автоматизованої системи управління дорожнім рухом, системи GPS-моніторингу за роботою транспорту і необхідна взаємодія силових відомств з контролю за дотриманням Правил дорожнього руху, правил зупинки і паркування автотранспортних засобів.