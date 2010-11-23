Представники EX.UA вважають безпідставним внесення ресурсу до "піратського" списку

Рішення американської асоціації звукозапису (RIAA) про включення сервісу обміну інформацією EX.UA до списку «піратських ресурсів» не має будь-яких реальних підстав. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив сьогодні Юріс ПІСКОВИЙ.

За його словами, на сьогоднішній день RIAA не має офіційного представництва в Україні, тому залишається невідомо, яким чином ця організація отримала інформацію про EX.UA. У зв'язку з цим Ю.ПІСКОВИЙ зауважив, що ресурс EX.UA відкритий для користувачів лише в Україні. Він також зазначив, що на сьогодні RIAA уникає контактів із представниками EX.UA. «З того боку ніхто не хоче спілкуватися», - додав він. За його словами, в цій ситуації йдеться про чисто економічний інтерес із боку американської асоціації звукозапису. «Вони просто захищають свої права», - зазначив він. Ю.ПІСКОВИЙ також повідомив про направлення листа до Торгової палати США, в якому українська сторона оприлюднила свою точку зору на рішення RIAA, а також закликала цю організацію відкрити своє офіційне представництво в Україні. Він також зазначив, що будь-яких санкцій це рішення RIAA для українського інтернет-ресурсу не несе.

За словами виконавчого директора ВГО «Всеукраїнська Ліга Авторів» Миколи СОСНОВСЬКОГО, вирішити спірні питання у сфері авторських прав допоможе внесення кінцевими користувачами невеликої плати за використання тих або інших авторських продуктів. За його словами, цей підхід реалістичніший, ніж вимоги міжнародних організацій із захисту авторських прав до споживачів відмовитися від використання будь-яких не ліцензованих продуктів. «Проблема права кінцевого користувача взагалі не цікавить. Не можна прийти в дім до 9 мільйонів користувачів і сказати, що не можна», - додав він. У зв'язку із цим М.СОСНОВСЬКИЙ додав, що сьогодні в Україні налічується близько 9 млн. інтернет-користувачів різного виду авторськими продуктами, такими як музика, фільми тощо.

Як повідомляв УНІАН, у поданому Американською асоціацією (RIAA) торговому представнику США списку перераховано 25 найбільших піратів світу, серед яких згадується й український файлообмінник EX.UA.