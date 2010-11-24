Білоруська дитяча залізниця до шкільних канікул запустить "Новорічний експрес"

«Новорічний експрес» курсуватиме Дитячою залізницею у дні зимових канікул і новорічних свят, повідомляє прес-центр Білоруської залізниці.

Фірмовий потяг «Новорічний експрес», що складається з 6 вагончиків, з 20 грудня по 9 січня запропонує маленьким пасажирам і їх батькам Новорічну подорож в країну казок.

Святкова програма почнеться за 30 хвилин до відправлення кожного складу. Поїздка в "Новорічному експресі" займе трохи більше години. На станції «Сосновий Бор» на дітей чекає зустріч з казковими героями, Дідом Морозом і Снігуронькою. «Театралізована подорож засніженим лісом у теплому і затишному вагончику подарує батькам і дітям справжню різдвяну пригоду, – розповіла начальник Дитячої залізниці Людмила КОНОПЛІЧ. – Ми підготували для маленьких пасажирів вікторину «Угадайка», конкурси, рухомі ігри. Не забули і про солодкі сувеніри. Подорож стане чудовим подарунком до Нового Року».

«Новорічний експрес» користується популярністю у мінчан і гостей столиці, відзначають в прес-центрі Білоруської залізниці (БЗ). Минулою взимку Дитяча залізниця перевезла 1,1 тис. пасажирів. У новому сезоні проект стартує на тиждень раніше.