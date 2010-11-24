Акціонери «Днеправиа» 2 грудня розглянуть питання перетворення компанії в ПАТ

Відкрите акціонерне товариство "Авіаційна компанія "Днеправиа" повідомляє, що 2 грудня 2010 р. на загальних зборах акціонерів планується внести додаткові питання до порядку денного зборів: затвердження статуту дочірнього підприємства ТОВ "Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ", зміна найменування з ВАТ на Публічне акціонерне товариство "Авіаційна компанія "Днеправиа".

Про це повідомляється на офіційному сайті ДКЦПФР.

На зборах також заплановано внесення змін до Уставу «Днеправиа” в новій редакції; затвердження Статуту дочірнього підприємства ТОВ "Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ" і вирішення інших питань, пов`язаних зі створенням і реєстрацією ТОВ "Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ".

Довідка УНІАН. У серпні 2009 року переможцем конкурсу з продажу державного пакету ТОВ «Днеправиа» у розмірі 94,572% + 1 акція було визнано ТОВ «Галтера» (м. Дніпропетровськ). Реалізаційна ціна держпакету склала 59 млн. 17 тис. грн.

До складу ВАТ "АК "Днеправиа" входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має в своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.