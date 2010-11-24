"Дельта-Лоцман" провів через канал Дунай-Чорне море судно з осіданням більше 5 м

Через глибоководний судновий хід Дунай - Чорне море через гирло Швидке проведене чергове судно з осіданням більше 5 метрів.

Як повідомила УНІАН прес-служба ДП «Дельта-Лоцман», таким чином канал довів свою привабливість і підтвердив конкурентоспроможність.

Згідно з повідомленням, теплохід з фактичним осіданням 5,2 м завантажив в порту Рені на борт 2100 т соняшнику і попрямував до Лівії. Судно (прапор Камбоджі) має довжину 105 м, ширину - 14,9 м, висоту борту - 7,9 м. Проводку теплохода здійснив лоцман Єдиної морської лоцманської служби (ЄМЛС) «Дунай».

Як відзначають на підприємстві, також 18 листопада лоцмани ЄМЛС «Дунай» виконали проводку танкера з осіданням 5,49 м (18 футів) з 1173 тоннами коаліну на борту. Судно (прапор Болгарія, порт приписки Бургас, судновласник - Lukoil Bulgaria Bunker) має довжину 84,5 м, ширину - 13,2 м, дедвейт - 3798 т.

За даними компанії, всього з моменту відновлення судноплавства через гирло Швидке (квітень 2007 року) по українському ГСХ пройшло 4 768 судів (станом на 24 листопада), з них 51 судно з осіданням 5 і більше метрів.

Довідка УНІАН. За дорученням Міністерства транспорту і зв`язку України, функції замовника робіт щодо проектування і будівництва глибоководного суднового ходу (ГСХ) р. Дунай – Чорне море через гирло Швидке виконує ДП «Дельта-Лоцман».

Реалізація проекту створення ГСХ дасть можливість відродити великотоннажне судноплавство українською частиною Дунаю трасою 7-го міжнародного транспортного коридору.

Державне підприємство «Дельта-Лоцман» створене наказом Мінтрансу України від 4 лютого 1998 року №29 з метою удосконалення умов забезпечення безпеки мореплавання, а також впорядкування структури морських лоцманських служб в північно-західній частині Чорного моря.

Здійснює види діяльності: утримання і експлуатація гідротехнічних споруд - каналів (Бузько-дніпровський лиманський канал, Херсонський морський канал, ГСХ «Дунай - Чорне море», лоцманські проводки і надання послуг служб регулювання руху судів у всіх портах України (географія - від Маріуполя до Рені). Підприємство має в арсеналі спеціалізований флот – 20 лоцманських катерів, 2 промірні катери, буксир льодового класу «Гайдамаки».