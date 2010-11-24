Другий етап відновлення судноплавства ГСХ Дунай-черноє море почнеться в 2011 році

Державне підприємство «Дельта-Лоцман» планує приступити до реалізації другого етапу проекту відновлення судноплавства глибоководним судноплавним ходом «р. Дунай-Чорне море» в 2011 році. Про це заявив журналістам директор ДП «Дельта-Лоцман» Олександр ГОЛОДНИЦЬКИЙ під час презентації проекту у Вилкові, повідомили УНІАН в прес-службі ДП.

«Після завершення будівництва захисної греблі на морському підхідному каналі ми маємо намір перейти до другого етапу проекту – доведення глибин на судновому ході до 9,5-10 метрів. Це дозволить нам довести прохідні осідання судів до 7,2 метра. У цьому випадку український канал на всі 100% складе конкуренцію румунській Суліні», - відзначив О.ГОЛОДНИЦЬКИЙ.

Передбачається, що вже на початку наступного року почнеться узгодження проектної документації з проведенню днопоглиблювальних робіт як на морській частині ГСХ, так і на річковій. Попередня вартість будівництва складе 120-150 млн. грн.

«Для України розвиток даного проекту – стратегічне завдання. Судновий хід дозволить розвивати українські порти в дельті Дунаю. Це нові робочі місця, додаткові контракти для підприємств регіону. Міністерство транспорту і зв`язку України цілком підтримує цей проект і надає йому усіляку підтримку», відзначив заступник глави Укрморрічфлоту Віктор СУДАРЄВ, коментуючи перспективи проекту.

За оцінками В.СУДАРЄВА, реалізація другого етапу проекту розвитку ГСХ «р.Дунай-Чорне море» завершиться в 2012 році.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Дельта-Лоцман» створене для удосконалення умов забезпечення безпеки мореплавання, а також впорядкування структури морських лоцманських служб в Північно-Західній частині Чорного моря (наказ Міністерства транспорту України від 04.02.1998 № 29).

Види діяльності: утримання і експлуатація гідротехнічних споруд - каналів (Бузько-дніпровський лиманський канал (БДЛК), Херсонський морський канал (ХМК), глибоководний судновий хід (ГСХ) «Дунай - Чорне море»), лоцманські проводки і надання послуг служб регулювання руху судів у всіх портах України (географія – від Маріуполя до Рені).

Спеціалізований флот підприємства включає: 20 лоцманських катерів, 2 промірні катери, буксир льодового класу «Гайдамаки».

Чистий прибуток за 9 місяців 2010 р. – 247,2 млн. грн. Кількість співробітників ДП «Дельта-Лоцман» - 1451 особа.

ДП «Дельта-Лоцман» сертифіковане Національним органом України з сертифікації (Регістр судноплавства України), який свідчить про відповідність системи управління якістю підприємства вимогам ДСТУ ISO 9001-2001.