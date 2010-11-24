Миколаївський порт підписав меморандум про співпрацю з бельгійським портом Гент

ДП «Миколаївський морський торговий порт» (ММТП) і Бельгійський порт Гент 23 листопада в Києві підписали меморандум про співпрацю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі порту.

Основні напрями майбутньої взаємодії між портами - збільшення вантажопотоків, співпраця у сфері безпеки судноплавства, підготовки персоналу і наладки нових транспортних ліній.

Нагадаємо, підписанню меморандуму передували переговори і серія зустрічей. На початку листопада делегація ММТП відвідала Бельгію.

Довідка УНІАН. Миколаївський морський торговий порт за 2009 рік переробив 8 млн. 6 тис. 700 тонн вантажів. У структурі вантажообігу ММТП переважали зернові і олійні культури. Найбільша кількість вантажів минулого року пішла на експорт (близько 5 млн. тонн).

У 2009 році порт одержав більше 60 млн. грн. чистого прибутку, що в чотири рази більше показника 2008 р.