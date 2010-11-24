ПЗ має намір залучити 25 млн. грн. у «Промінвестбанку»

ДП "Придніпровська залізниця" має намір залучити 25,05 млн. грн. за процедурою закупівлі у одного учасника у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (Промінвестбанк). Повідомлення розміщене на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, термін надання кредиту - грудень 2010 р. - липень 2012 р.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця перевозить більше 227 млн. тонн вантажів і більше 90 млн. пасажирів в рік.

За підсумками 2009 року ПЗ збільшила чистий прибуток більш ніж в два рази, або на 41,757 млн. грн., в порівнянні з 2008 роком, – до 79,953 млн. грн.

У 2009 році залізниця збільшила чистий дохід на 2,3%, або 152 млн. грн., в порівнянні з 2008 роком, – до 6,63 млрд. грн.

У 2010 році ПЗ планує одержати чистий прибуток на рівні 2009 року.