«Укрзалізниця» планує електрифікувати ділянку Полтава - Червоноград.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила начальник Полтавської дирекції залізничних перевезень - заступник начальника ПЗ Ольга ДЯЧЕНКО.

За її словами, днями Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив візу на відповідному документі.

«Це робиться, щоби розділити пасажирський і вантажні напрями. На ці роботи потрібні гроші. Зараз рахуємо вартість робіт. Це сотні мільйонів гривень. Першочергово завершимо в 2011 році електрифікацію ділянки Полтава-Кременчук. Адже це дорога в порти, це транзитні магістралі», - сказала О.ДЯЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Згідно з Програмою електрифікації залізниць України на 2008-2020 рр., їй підлягають понад 2000 км. залізничних ліній, в першу чергу, на стратегічних напрямах. Зокрема, протягом 2012-2015 рр. для розділення вантажного і пасажирського руху заплановано здійснити електрифікацію ділянки Долинська – Миколаїв – Херсон – Джанкой Одеською і Придніпровською залізниць, що дозволить збільшити пропускну спроможність у напрямку портів Чорного моря.

Також протягом 2012-2015 років передбачено електрифікувати ділянку Полтава – Червоноград – Лозова, Червоноград – Новомосковськ для впровадження швидкісного руху потягів на напрямку Київ – Полтава – Червоноград і від Червонограда на Дніпропетровськ, Харків і Донецьк.