УПЕК завершила першу чергу будівництва підшипникового заводу в Росії

Індустріальна група УПЕК, одна з найбільших в Україні компаній, що спеціалізуються в машинобудівному бізнесі, в IV кварталі 2010 р. закінчила першу чергу будівництва підшипникового заводу в м. Старий Оскол Білгородської області Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УПЕК.

У повідомленні наголошується, що на сучасних виробничих площах в 5 тис. кв. м починаючи з I кварталу 2011 р. буде здійснено поетапний запуск виробництва на ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП» (АТ «ОПЗ ХАРП»): організований випуск традиційних підшипників CRB і нової розробки УПЕК — здвоєних підшипників CRU-дуплекс.

«На даний момент УПЕК інвестувала в будівництво 1-го і 2-го пускового комплексу ОПЗ ХАРП більше 5 млн. дол. До кінця поточного року, а також протягом 2011 р. для завершення робіт по 2-у і 3-у пусковим комплексам планується інвестувати ще близько 7 млн. дол.», - відзначив президент УПЕК Анатолій ГИРШФЕЛЬД.

Устаткування, необхідне для запуску виробництва, виготовляється на Харківському верстатобудівному заводі «Харверст», що входить в УПЕК, а також отримується у іноземних виробників».

На першому етапі запуску заводу планується організація складальної ділянки і початок випуску підшипників CRB і здвоєних підшипників CRU-дуплекс. Другий етап, який розрахований до кінця II кварталу 2011 р., передбачає організацію обробки суперфініша деталей підшипників. Третій планується завершити в III кварталі 2011 р., організувавши повний виробничий цикл механічної обробки деталей і випуск підшипників для залізничного транспорту. Виробничі потужності — 20 тис. підшипників CRB або 10 тис. шт. CRU-дуплекс в місяць.

Для організації збірки і обробки суперфініша деталей підшипників буде створено 65 робочих місць. При завершенні 3-го етапу запуску ОПЗ ХАРП персонал підприємства складе близько 130 чоловік.

У 2012 р. планується реалізація четвертого етапу: розширення виробничих потужностей до 40 тис. шт. підшипників CRB або 20 тис. шт. CRU-дуплекс в місяць.

Крім того, в 2012 р. буде створено виробництво для випуску конічних касетних підшипників TBU потужністю 120 тис. шт. в рік.

Довідка УНІАН. Індустріальна група УПЕК — одна з найбільших в Україні приватних компаній, що спеціалізуються в машинобудівному бізнесі, виробник комплектуючих, вузлів і устаткування для залізничної, автомобільної, сільськогосподарської, машинобудівної і металургійної галузей. Споживачами продукції компанії є практично всі конвейєрні підприємства СНД.