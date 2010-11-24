ОЗ має намір залучити 89 млн. грн. кредиту у «Промінвестбанку»

ДП «Одеська залізниця» (ОЗ) має намір залучити 89 млн. грн. за процедурою закупівлі у одного учасника у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (Промінвестбанк).

Повідомлення розміщене на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, термін постачання кредиту — грудень 2010 р. - травень 2012 р.

Довідка УНІАН. Експлуатаційна довжина ОЗ досягає 4070 км. ОЗ обслуговує Одеську, Миколаївську, Херсонську, Черкаську, Кіровоградську і Вінницьку області. В межах Одеської залізниці зосереджено 9 державних морських торгових портів, на які в сукупності доводиться близько 80% вантажообігу портів України. Таким чином, забезпечуються зовнішні транспортно-економічні зв`язки з більше 70 країнами світу.