Залізниці України майже на 100% готові до зимового періоду. Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» готова забезпечити безперебійний і безпечний рух поїздів у зимовий період. Для своєчасного реагування і боротьби з негодою на всіх залізницях створені оперативні штаби, в яких встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів.

Безперебійна робота і безпека руху на залізниці в зимовий період значною мірою залежать від надійного захисту шляхів від сніжних занесень. До негоди готові 133 снігоочищувальні і 106 снігоприбиральних машин. Також 14 489 стрілочних переводів обладнано пневмообдувом, 2 173 стрілочних переводів обладнані електрообігрівом. Підготовлено до роботи в зимових умовах 163 компресори.

Для пікових зимових пасажирських перевезень залізничники підготували понад 5 тисяч вагонів. У пасажирських вагонах, які опалюються вугіллям, перевірені місця його зберігання і стан котлів. Ця робота проводиться з метою підвищення рівня якості обслуговування пасажирів, дотримання температурного режиму в вагонах і покращення умов праці провідників.

Також підготовлені вокзали, павільйони, платформи та інші об`єкти пасажирського комплексу. В усіх приміщеннях структурних підрозділів залізниць проведено внутрішній і зовнішній ремонт. Окрім цього, вони утеплені, перевірені опалювальні та вентиляційні системи, системи тепло- і водопостачання. Вагони, не задіяні в зимових перевезеннях, законсервовані в справному стані. Для них вже підготовлені спеціальні місця і вжито заходи для зберігання.