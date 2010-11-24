«Укрзалізниця» планує капітальний ремонт майже 800 км колі]

У 2011 році «Укрзалізницею» заплановано капітально відремонтувати 793 км і повністю модернізувати 358 км колії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства з посиланням на генерального директора «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА.

За словами генерального директора підприємства, також наступного року здійснюватиметься облаштування транспортних розв`язок на різних рівнях, для чого будуватимуться шляхопроводи. Це дасть можливість істотно підвищити рівень безпеки на залізницях.

У цілому з початку цього року залізничники капітально відремонтували 858 км колій, повністю модернізували 558 км. При модернізації прокладено 487 км безстикової колії, так званої "оксамитової колії", яка забезпечує плавність руху і дозволяє потягам розвивати високу швидкість.