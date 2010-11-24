«Укрзалізниця» впровадить швидкісний рух на напрямку Львів-Київ-Харків-Донецьк

«Укрзалізниця» працює над впровадженням швидкісного руху в Україні, зокрема, над формуванням національного швидкісного пасажирського транспортного коридору Львів-Київ-Харків-Донецьк на першому етапі й продовженням його до Дніпропетровська - на другому етапі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», ці заходи здійснюються також і в рамках підготовки до Євро-2012, повідомив генеральний директор “Укрзалізниці” Михайло КОСТЮК.

"В першу чергу, йде велика робота з підготовки інфраструктури. Технічний стан земляного полотна дозволяє «Укрзалізниці» впроваджувати швидкісний рух. На сьогодні облаштування колій, система безпеки відповідають європейським стандартам ", - зазначив він.

М.КОСТЮК також відзначив, що впровадження швидкісного руху до 160 км/год. сприятиме інтеграції вітчизняного залізничного транспорту в єдину європейську транспортну мережу швидкісного залізничного сполучення.

"Укрзалізниця свідомо працює над впровадженням руху поїздів в Україні зі швидкістю до 160 км/год. Це здорова і економічно обгрунтована світова практика. У сусідніх країнах - Польщі, Угорщині, Словаччині - вже працюють над тим, щоб системно впровадити на пасажирських ділянках швидкість руху 160 км/год. А вже наступним етапом буде виділення лінії з поступовим підвищенням швидкості руху до 180 км/год.", - сказав гендиректор відомства.

З метою впровадження швидкісного пасажирського руху вперше в Україні розроблена принципово нова схема розмежування руху пасажирських і вантажних поїздів, що дозволяє збільшити пропускну спроможність вантажних перевезень і ввести прискорений і швидкісний рух пасажирських поїздів на магістральних напрямах Київ-Полтава-Харків/Донецьк /Дніпропетровськ, Київ- Львів/Одеса.

"У зв`язку з тим, що залізничні колії проходять територією багатьох населених пунктів, це вимагає великого обсягу роботи і додаткових заходів безпеки, зокрема огорожі колій", - зазначив М.КОСТЮК.