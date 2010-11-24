«Астеліт» розширив міжнародний роуминг в Уругваї, Малайзії і Швейцарії

Оператор мобільного зв`язку «Астеліт» (ТМ life:)) розширив міжнародний роуминг в Уругваї, Малайзії і Швейцарії. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Київстар».

Згідно з повідомленням, з 24 листопада абоненти компанії, якы перебувають в Уругваї, можуть скористатися двостороннім GPRS-роумінгом в мережі оператора Claro для мобільного Інтернету і обміну MMS-повідомленнями.

C 26 листопада для абонентів life:) на умовах передоплати доступний CAMEL-роумінг в Швейцарії в мережі оператора мобільного зв`язку Orange.

Також з 26 листопада абоненти life:) зможуть обмінюватися мультимедійними повідомленнями з абонентами малазыйського оператора Celcom через вузол з обміну MMS Aicent.

Довідка УНІАН. Станом на третій квартал 2010 року український GSM-оператор life:) обслуговує 9,8 мільйона абонентів.