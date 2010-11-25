В Україні можна будувати удвічі більше доріг – Порошенко

Засновник корпорації Roshen Петро ПОРОШЕНКО упевнений, що якщо ефективно налагодити механізм роботи, то в Україні можна будувати удвічі більше доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Вінниці.

За його словами, за кошти корпорації Roshen і благодійного фонду Петра Порошенко у Вінниці побудовано 6 км. доріг в районі будівництва нової кондфабрики і молокопереробного комплексу. «На відміну від інших областей, де будівництво кілометра подібної дороги ведеться за рахунок бюджетних коштів, яке удвічі, а іноді і втричі дорожче, ми для вінничан дорогу побудували на кошти корпорації Roshen і мого Благодійного фонду», - повідомив він, додавши, що обсяг інвестицій в будівництво дороги склав близько 11 млн. грн.

П.Порошенко вважає, що при будівництві цих об`єктів у структурі собівартості дорогі немає корупції. «На жаль, в багатьох об`єктах, які будуються за кошти державного бюджету і кров`ю вистраждані податки, значна їх частина корупційний розкрадається. Ми довели: якщо ефективно налагодити механізм роботи, то можна будувати удвічі більше доріг», - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці ведеться будівництво нової кондитерської фабрики (чотириповерхова промислова будівля і п`ятиповерховий офісний блок), обсяг інвестицій в яку складе більше 300 млн. доларів.