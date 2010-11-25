ІК "Бізнес-інвест” придбало 4,885% «Дніпроавіа»

ТОВ ІК “Бізнес-інвест” (м. Дніпропетровськ) придбало на аукціоні 4,885% держпакет акцій ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Реалізаційна ціна пакета становила 1 млн. 445 тис. грн.

Як зазначили в прес-службі з посиланням на заяву самої ІК “Бізнес-інвест”, це придбання було зроблено компанією для власних інтересів, а не в інтересах третіх осіб.

Нагадаємо, Фонд держмайна раніше провів незалежну оцінку пакета «Дніпроавіа», що приватизовувався, відповідно до якої його початкова вартість становила 1 млн. 445,6 тис. грн.

Довідка УНІАН. До складу ВАТ «АК «Дніпроавіа» входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має в своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.

Статутний капітал «Дніпроавіа» зареєстровано в розмірі 29 млн. 595 тис. 620 грн.

У серпні 2009 р. ФМДУ продав дніпропетровському ТОВ «Галтера» 94,572% «Дніпроавіа» за 59,017 млн. грн.