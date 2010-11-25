Україна готова відкрити в Єгипті представництво ДАК «Антонов»

Україна готова відкрити в Арабській Республіці Єгипет великомасштабне представництво ДАК «Антонов» і сервісний центр з обслуговування літаків сімейства «Ан».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з головою парламенту Єгипту Ахмедом Фатхі СУРУРОМ.

За словами М.АЗАРОВА, сервісний центр обслуговуватиме літаки сімейства «Ан», які широко представлені на Африканському континенті.

Довідка УНІАН. Виробництво літаків в Україні здійснює державний авіабудівний концерн «Антонов», до складу якого входять державне підприємство «Київський авіаційний завод «Авіант» разом з Харківським державним авіаційним виробничим підприємством, АНТК ім. Антонова і ДП «Завод 410 цивільної авіації».

Основним напрямком діяльності концерну є виробництво літаків сімейства «Антонов».