Мінтранс пропонує відмінити пільги на перевезення зерна на адресу Держкомрезерву

Міністерство транспорту і зв`язку України пропонує відмінити пільговий тариф на перевезення залізничним транспортом зерна на адресу Держкомрезерву. Відповідний проект наказу міністерства «Про затвердження Змін в Коефіцієнти, які застосовуються до тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов`язані з ними послуги» розміщений на сайті міністерства.

Зокрема, пропонується встановити коефіцієнт 0,8 замість 0,74 при перевезенні зерна на адресу підприємств Держкомрезерву.

Як нагадують в МТЗУ, пільговий тариф на перевезення зерна на адресу підприємств Держкомрезерву надано з 15 липня 2004 р. «На сьогодні при ціні зерна 1600 грн. за тонну транспортна складова становить 3,78%, вона незначна і не має вирішального впливу на ціну продукції. Відміна пільгового тарифу в грошовому еквіваленті матиме вплив на зміну ціни 1 тонни зерна в розмірі 5,1 грн. за тонну, при цьому транспортна складова зросте тільки на 0,3%», - пояснюють у міністерстві.

За даними МТЗУ, в 2009 році обсяги перевезень зерна на адресу підприємств Держкомрезерву склали 34,4 тис. тонн, за 8 місяців ц.р. - 8,3 тис. тонн. У разі відміни пільгового тарифу, зростання вартості перевезення зерна на адресу підприємств Держкомрезерву з розрахунку на рік складе (з урахуванням обсягів 2009 року) 133,1 тис. грн. Відповідно зростуть додаткові прибуткові надходження залізниць. Податкові надходження до Державного бюджету прогнозуються в розмірі 89,8 тис. грн., з них податок на прибуток - 33,3 тис. грн, податок на додану вартість - 26,6 млн. грн.

У разі ухвалення наказу, він набуде чинності з дня його офіційної публікації.