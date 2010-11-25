У Полтавській області перевезення пасажирів в січні-жовтні скоротилося

У Полтавській області обсяг перевезення пасажирів в січні-жовтні 2010 р., в порівнянні з відповідним періодом 2009 р., скоротився на 16,6% – до 102,1 млн. пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Полтавській області.

Згідно з повідомленням, за звітний період пасажирська транспортна робота виконана в обсязі 2749,2 млн. пас./км, що на 10,4% менше, ніж в січні-жовтні 2009 року.

Залізничним транспортом за січень-жовтень 2010 року відправлено 13,2 млн. пасажирів, що на 2,1% менше, ніж за січень-жовтень 2009 року.

Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 61,6 млн. пасажирів, що на 22% менше обсягів перевезень пасажирів в січні-жовтні 2009 року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 25,5%.