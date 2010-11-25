Індексація залізничних тарифів на вантажоперевезення створить конкуренцію на ринку приватних вагонів – "Укрзалізниця"

Необхідність проведення з 1 січня 2011 індексації вантажних залізничних тарифів на 16% викликана, в першу чергу, необхідністю довести тарифи на вантажні залізничні перевезення до економічно обгрунтованого рівня й створити конкурентні умови на ринку операторських послуг із використання приватних вагонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Як зазначають у відомстві, проведення індексації вантажних залізничних тарифів сприятиме збільшенню парку приватних вагонів і більш повному забезпеченню потреб національної економіки в послугах із перевезення вантажів. За даними «Укрзалізниці», існуюча на сьогодні вагонна складова тарифів не дозволяє власнику приватних вагонів компенсувати витрати, пов`язані з придбанням і утриманням рухомого складу, тому більшість українських операторів направляють свої вагони до країн СНД, зокрема, до Росії, для організації перевезень за діючими в даній країні тарифами, які в Російській Федерації в два рази вищі. За даними відомства, окрім відтоку приватних вагонів за межі України, існуючі тарифи не створюють інвестиційної економічної основи для збільшення цього парку. Тому може виникнути загроза заповнення українського ринку вантажних перевезень вагонами іноземних власників, які формуватимуть цінову політику за ринковими умовами.

Як нагадують в адміністрації, тарифи на перевезення вантажів у межах України не переглядалися з жовтня 2008 року, коли була проведена остання індексація. Вона не поширювалася на вантажі гірничо-металургійного й хімічного комплексів, на перевезення яких були надані знижки згідно з урядовим рішенням. Не відбулося збільшення тарифів і з 1 травня 2009 року при введенні в дію Збірки тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України.

Водночас, із моменту останнього підвищення тарифів на перевезення вантажів до жовтня 2010 року ціни виробників промислової продукції зросли на 25,6%, споживчі ціни (рівень інфляції) - на 25,5%, а в 2011 році прогнозоване зростання цін виробників промислової продукції становитиме 111,3 %, індекс споживчих цін - 108,9%.

За даними «Укрзалізниці», жорстке державне регулювання й штучна (економічно необгрунтована) заборона індексації тарифів призвели до зношеності основних фондів залізничного транспорту й недоотримання залізницями коштів, необхідних для оновлення вагонного парку.

Як зазначається в повідомленні, проведення з початку наступного року індексації вантажних залізничних тарифів, за оцінками фахівців, дозволить частково забезпечити принцип самоокупності залізниць, покращити фінансово-економічний стан галузі, виконати інвестиційні програми, збільшити платежі до бюджетів усіх рівнів і утримати минулорічний рівень податкових відрахувань.

При цьому припинення тарифного демпінгу гармонізує всю транспортну систему України, зокрема, стимулюватиме розвиток водного й автомобільного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту та зв`язку України оприлюднило проект наказу «Про внесення змін до Коефіцієнтів, застосовуваних до тарифів Збірки тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України й пов`язані з ними послуги», яким із 1 січня 2011 р. пропонується провести індексацію вантажних залізничних тарифів на 16%.