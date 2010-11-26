У Москві сьогодні відбудеться засідання Українсько-Російської держкомісії

Сьогодні в Москві під головуванням президентів України й Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА відбудеться IV засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як повідомляє прес-служба Кремля, цього року засідання Міждержкомісії проводиться вже вдруге - попереднє відбулося в Києві 17 травня ц.р. Загалом з березня ц.р. нинішня зустріч Д.МЕДВЕДЄВА і В.ЯНУКОВИЧА буде десятою за рахунком, що свідчить про високу динаміку і результативність двостороннього політичного діалогу, відзначає прес-служба.

Передбачається, що під час засідання МДК Д.МЕДВЕДЄВ і В.ЯНУКОВИЧ заслухають доповіді керівників профільних міністерств і відомств Росії й України про стан і перспективи двосторонньої співпраці в таких пріоритетних для двох країн сферах, як економічне й інвестиційне співробітництво, енергетика, зокрема атомна, космос, гуманітарна взаємодія тощо.

Планується, що перед засіданням МДК президенти Росії й України проведуть переговори у вузькому складі. Як очікується, пріоритетну увагу буде приділено актуальним питанням подальшого розвитку торговельно-економічної співпраці. У цій сфері помітні позитивні тенденції - в січні-вересні ц.р. товарообіг з Україною збільшився майже на 74,6% порівняно з відповідним періодом минулого року і становив більш як 2,5 млрд. дол., зокрема російський експорт - близько 1,59 млрд. дол. (зростання - 83,4%), імпорт - 982 млн. дол. (зростання - 62%). З метою нарощування взаємовигідних економічних зв`язків глави держав можуть обговорити шляхи вирішення актуальних питань у сфері інвестиційної співпраці.

Наголошується, що в порядок денний переговорів включено також стратегічні питання взаємодії в газовій сфері, поглиблення кооперації в авіаційній промисловості, у сфері транспорту і міжрегіональної співпраці.

Зокрема, йдеться про створення спільних підприємств у галузі літакобудування - в умовах гострої конкуренції на світових ринках об`єднання підприємств з їх науковим і виробничим потенціалом дуже перспективно. Великий інтерес для обох сторін становить проект будівництва транспортного переходу через Керченську протоку. У контексті міжрегіональної співпраці передбачається приділити особливу увагу заходам зі спрощення порядку перетину державного кордону громадянами Росії й України.

Також значне місце на переговорах на вищому рівні і на засіданні МДК буде відведено питанням гуманітарної взаємодії, зокрема, підтримки позицій російської мови в Україні і української мови в Російській Федерації.

В рамках обговорення регіональної і міжнародної тематики мається на увазі «звірити годинник» із широкого кола актуальних питань, зокрема й проблематику євробезпеки - в контексті майбутнього саміту ОБСЄ (Астана, 1-2 грудня ц.р.) і придністровського врегулювання - з урахуванням заяви президентів Росії й України, прийнятої за підсумками попереднього засідання МДК.

Очікується предметний обмін думками з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України, що робить вагомий вклад для забезпечення регіональної стабільності і безпеки. До підписання за підсумками засідання МДК підготовлено міжурядову угоду про взаємодію при проведенні інспекційних заходів у місцях дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Серед інших документів, що плануються до підписання за підсумками засідання МДК:

- Протокол про внесення змін і доповнень до міжурядової угоди про співпрацю у галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях від 27 серпня 1996 р.;

- Угода між Міністерством сільського господарства Росії і Міністерством аграрної політики України про співпрацю у сфері випробування й охорони прав на сорти рослин;

- План взаємодії між міністерствами закордонних справ двох країн на 2011 р.

- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством транспорту Російської Федерації, Міністерством транспорту і зв`язку України і ДК «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» про організацію будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

- Підсумковий протокол засідання Міждержкомісії, що містить конкретні завдання з подальшого розвитку російсько-української співпраці.

Прес-служба Кремля відзначає, що Міждержкомісія є ключовим механізмом всестороннього розвитку російсько-українського стратегічного партнерства. До її складу входять наступні робочі органи: Комітет з питань економічного співробітництва, Підкомітет з міжнародної співпраці, Підкомітет з питань безпеки, Підкомітет з питань гуманітарної співпраці, Підкомісія з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Робота всіх органів Міждержкомісії характеризується конструктивним характером, націленістю на досягнення конкретних практичних результатів у розвитку багатопланових зв`язків між Росією й Україною.