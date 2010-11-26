Депутат вимагає від генпрокурора перевірити умови приватизації МАУ

Народний депутат України Олександр ГОЛУБ направив генеральному прокуророві України Віктору ПШОНЦІ депутатське звернення, в якому просить перевірити діяльність керівництва Фонду державного майна України щодо запланованого продажу державного пакета акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

«Прошу провести перевірку діяльності керівництва Фонду державного майна України в підготовці адресного продажу без створення умов для відкритого конкурсу за необгрунтовано низькою ціною державного пакета акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» заздалегідь визначеному переможцеві, чим буде завдано матеріального збитку державі» - йдеться в депутатському зверненні, копія якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

На думку народного депутата, в державних інтересах - проведення продажу держпакета акцій «МАУ» за допомогою прозорого приватизаційного конкурсу, до якого необхідно залучити максимально можливу кількість учасників. Депутат відзначає у зверненні, що «враховуючи складне соціально-економічне становище в Україні, необхідно, аби держава одержала до бюджету за держпакет акцій «МАУ» максимально можливу суму. А це реально тільки на чесному і відкритому конкурсі, із залученням великої кількості його учасників».

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада ц.р. Фонд державного майна України (ФДМУ) ухвалив рішення про приватизацію 61,58% державного пакета акцій Спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

17 листопада ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювача 61,58% держпакета МАУ для визначення ринкової вартості пакета з метою його подальшого продажу. Конкурс відбудеться 1 грудня.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД. Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва - «Бориспіль» (КВР) і Львова - «Львів» (LWO).