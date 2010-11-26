ЄБРР і «Укравтодор» підписали кредитну угоду за проектом покращення автодоріг на підходах до Києва

Сьогодні в «Укравтодорі» відбулося підписання кредитної і проектної угод у рамках спільного між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) проекту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автодоріг на підходах до Києва» на суму 450 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, з боку ЄБРР угоду підписала управляючий директор департаменту транспорту ЄБРР Сью БАРРЕТТ, від «Укравтодору» - перший заступник голови Євген ПРУСЕНКО.

За словами Є.ПРУСЕНКА, кредит підписано на 15 років з чотирирічним пільговим періодом, з процентною ставкою євролібор +1%. «Тобто в сумі на сьогодні це близько двох відсотків річних. Хто знає ситуацію на фінансових ринках, це в чотири-п`ять разів нижче, ніж фактична процентна ставка», - сказав він.

За словами С.БАРРЕТТ, кредит видаватиметься двома траншами: перший – 250 млн. євро, другий – 200 млн. євро. «На сьогодні це найбільший проект ЄБРР в Україні у сфері транспорту. З ним кількість проектів у сфері транспорту в Україні досягає двадцяти», - сказала вона.

Як зазначалося на прес-конференції, кредит залучено «Укравтодором» з метою реконструкції та капремонту ділянок шести головних доріг на підходах до Києва за умови співфінансування Європейського інвестиційного банку.

Зокрема, це автодороги Київ-Чоп (від Києва до Житомира), Київ-Ковель-Ягодин (у межах Київської області), Київ-Чернигів-Нові Яриловичі (до села Кіпті), Київ-Одеса (до Білої Церкви), Київ-Знам’янка (до Обухова), Київ-Іванків-Овруч (до Димера). При цьому автодороги Київ-Чоп і Київ-Ковель-Ягодин входять в програму підготовки до Євро-2012.

Як нагадав Є.ПРУСЕНКО, це спільний проект України з ЄБРР і ЄІБ на загальну суму 1 млрд. 70 млн. євро, з яких 170 млн. євро – частина України, 450 млн. євро – ЄБРР і 450 млн. євро – ЄІБ.

За словами Є.ПРУСЕНКА, сьогодні з ЄІБ відбувається переговорний процес, і підписання кредитної угоди з цим банком «найімовірніше, відбудеться на початку наступного року». Крім того, обидві угоди мають бути ратифіковані в парламенті.

За словами Є.ПРУСЕНКА, перший транш за кредитом очікується на початку 2011 року. Почнуть з реконструкції дороги Київ-Чоп.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що реалізація проекту почнеться в 2010 р., завершиться – в 2025 р.