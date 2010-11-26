Переможець тендеру на будівництво Беськидського тунелю може бути оголошений до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав старший банкір відділу транспорту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Марк МАГАЛЕЦЬКИЙ.

«Зараз завершується тендер. На жаль, це вже повторний тендер, тому що перший був закінчений невдало, вірніше, не було фінансової заявки. Ось зараз повторний тендер завершується, сподіваємося, що до кінця року "Укразлізниця" вже зможе оголосити переможця», - повідомив представник банку.

За його словами, заявки від учасників вже прийняті, на даний момент проводиться їх оцінка. М.Магалецький не назвав кількість учасників, посилаючись на процедуру.

Він відзначив, що даний тендер передбачає вивчення фінансових пропозицій, вибір підрядника будівництва тунелю.

Щодо тендеру, оголошеного ЄБРР навесні цього року на закупівлю вагонів для "Укрзалізниці", М.Магалецький повідомив, що тендер вже завершений. Він висловив припущення, що результати будуть озвучені в найближчі тижні. «Озвучити, як замовник, має "Укрзализниця"», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» з 30 серпня 2007 року приступила до проектування будівництва Беськидського тунелю в Закарпатській області, розвідки рельєфу і геодезичних робіт.

1 грудня 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Закон «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект впровадження швидкісного руху пасажирських потягів на залізницях України) між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку», який було підписано ще в серпні 2004 року.

Угода передбачає виділення кредиту «Укрзалізниці» на суму 120 млн. дол. Кредит надається на 15 років під 4-6%. При цьому 47 млн. дол. коштів за цим проектом будуть спрямовані на впровадження швидкісного руху – закупівлю сучасних пасажирських вагонів, 29 млн. дол. – на закупівлю дорожньої техніки, 40 млн. дол. – на будівництво в Закарпатті Беськидського тунелю, який входить в 5-й пан’європейський транспортний коридор (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія), решта коштів – на проектні роботи щодо тунелю (2,8 млн. дол.) і комісію за відкриття кредиту (1,2 млн. дол.).