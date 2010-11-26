Київське трамвайне депо ім. Шевченка вважає за необхідне закупити 40 трамваїв для експлуатації на швидкісній лінії
Київське трамвайне депо ім. Шевченка заявляє про необхідність закупівлі 40 трамваїв для експлуатації на швидкісній лінії.
Про це УНІАН повідомили на підприємстві.
У повідомленні наголошується, що за словами директора депо Олександра КОЗИЦЬКОГО, зараз лінію швидкісного трамвая обслуговує 76 одиниць електротранспорту, з яких лише 9 – нові.
Новий транспорт, що вийшов на лінію, виготовлений Київським заводом електротранспорту, і депо не має претензій до його експлуатаційних характеристик.
Директор депо також додав, що ще до дня запуску лінії депо також передали 9 трамваїв виробництва заводу «Татра-Південь» (м. Дніпропетровськ), але вони так і не вийшли на маршрут.
О.КОЗИЦЬКИЙ називає дві основні причини такої ситуації з транспортом дніпропетровського заводу – технічна непридатність трамваїв і незавершеність процедури їх передачі на баланс депо.
«Можливо, трамваї заводу «Татра-Південь» і хороші, але ми не можемо оцінити їх експлуатаційні характеристики, оскільки транспорт так і не вийшов на маршрут», - відзначив директор депо.
При цьому він додав, що фахівці «Татра-Південь» працюють над усуненням технічних несправностей у цих трамваїв.
Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Київська міська державна адміністрація відкрила першу чергу реконструйованої лінії швидкісного трамвая. На сьогодні п`ять станцій першої черги трамваю повністю реконструйовані. На інших повну реконструкцію буде завершено найближчим часом.
Довідка УНІАН. Київське трамвайне депо ім. Шевченка обслуговує ряд трамвайних маршрутів у Києві, у тому числі і лінію швидкісного трамвая.