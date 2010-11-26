Україна і РФ підписали меморандум про організацію будівництва транспортного переходу через Керченську протоку

У Москві підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерством транспорту Російської Федерації, Міністерством транспорту і зв`язку України і «Внєшекономбанком» про організацію будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, меморандум підписали міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО, міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН і голова «Внєшекономбанку» Володимир ДМИТРІЄВ.