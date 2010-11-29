Кількість користувачів українського Інтернету в жовтні зменшилася на 4,6%

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (унікальні Браузери, які зробили більше одного перегляду сторінки (хіта) за поточний місяць + Браузери, які проглядали сторінки цього і минулого місяця) в жовтні 2010 року зменшився на 4,6%, порівняно з вереснем, і становив 19,52 млн. чол.

Такі результати наводяться у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за жовтень 2010 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно зі звітом, географічно, як і раніше, лідирує Київський регіон. Його частка становила 55,45% від загальної аудиторії Інтернету в жовтні. Далі, у порядку убування, слідують такі великі регіони, як: Донецьк (6,51%), Харків (6,11%), Одеса (5,58%), Львів (5,46%), Дніпропетровськ (4,98%), Крим (2,49%), Луганськ (1,94%). Їх сумарна частка становить 32,69%. На решту регіонів припало 11,2%.

Більше одного відсотка від всієї української аудиторії Інтернету в жовтні налічувалося також в Херсонській, Полтавській, Запорізькій, Миколаївській і Черкаській областях. У решті регіонів частка користувачів Інтернет - менше одного відсотка.

Водночас, у Житомирського, Луцького та Івано-Франківського регіонів найменша активність в жовтні – в цих регіонах налічувалося лише 0,26%, 0,25% і 0,14% користувачів Інтернет України.

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернет в глобальній мережі в жовтні 2010 року, становить більше 3,98 млрд. хвилин, що на 17,67% більше, ніж у попередньому місяці.