Питання розділення Керченської протоки залишається невирішеним - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що питання розподілу Керченської протоки залишається невирішеним в українсько-російських стосунках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ сьогодні в Києві.

В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що на сучасному етапі українсько-російські стосунки вийшли на високий активний рівень розвитку і мають прекрасні перспективи для подальшого поглиблення.

Зокрема, Президент акцентував увагу на актуальності завершення роботи і підписання угоди про стратегічне партнерство між двома країнами, яке б дозволило створити ефективні, конкретні механізми для реалізації співпраці.

Проте, він зауважив існування невирішених, дражливих питань в українсько-російських стосунках: "На сьогодні є принципові питання, які для нас є дуже важливими і ми працюємо сьогодні над ними. Залишається поки невирішеним питання розподілу Керченської протоки. Є пропозиції з двох сторін, але вони не відповідають нашим, говоритимемо, бажанням".

Крім того, В. ЯНУКОВИЧ звернув увагу на ряд інших актуальних запитань. "Це питання наших газових стосунків. Ми їх обговорювали з Дмитром Анатолійовичем (МЕДВЕДЄВИМ) досить багато разів. Ми працюємо зараз в дуже глибокому контакті. Сподіваюся, що це дозволить нам знайти шляхи і рішення, компромісні рішення і, звичайно, дуже важливо, щоб ми на цьому шляху враховували особливості наших економік", - сказав В. ЯНУКОВИЧ і висловив надію, що компроміси будуть знайдені найближчим часом.