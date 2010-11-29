Автоперевізники України та Франції отримають по 6500 дозволів Євро-3

Автомобільні перевізники України і Франції отримають по 6500 одноразових універсальних дозволів Євро- 3 для здійснення вантажоперевезень у 2011 році.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку України, таке рішення було прийняте під час засідання Змішаної українсько-французької комісії з питань автомобільного транспорту, яке відбулося 23 листопада 2010 в м. Париж.

Українська і французька сторони розглянули актуальні питання, пов'язані з вантажними і пасажирськими автомобільними перевезеннями.

Під час засідання учасники означили позитивну динаміку двостороннього зовнішньоторгового обігу, яка спостерігається з початку 2010 року, зокрема, щодо експорту з України.

Після обговорення, на 2011 рік були визначені квоти 6500 одноразових універсальних дозволів Євро- 3 для кожної зі сторін. Одночасно у разі збільшення кількості перевезень ця цифра може бути збільшена - за зверненням однієї зі сторін.

Нагадаємо, усі одноразові універсальні дозволи надають право здійснювати перевезення в/з третіх країн за умови транзиту транспортного засобу через країну його реєстрації (відповідно до ст. 4 Угоди між урядом України і урядом Французької Республіки про міжнародні автомобільні перевезення, підписаної 11 листопада 1992 року).