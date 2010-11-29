КРУ під час ревізії «Черкаського облавтодору» виявило порушень на 15 млн. грн.

Ревізори КРУ під час ревізії фінансово-господарської діяльності "Черкаського облавтодору" виявили фінансових порушень на суму понад 15 млн. грн. за 2,5 попередні роки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі КРУ в Черкаській області, до втрати прибутків на суму понад 13 млн. грн. призвело невідображення в обліку структурних підрозділів "Черкаського облавтодору" прибутків від виконаних робіт за експлуатаційне утримання доріг для Служби автомобільних доріг в Черкаській області. У результаті придбання матеріалів за цінами, які не відповідають умовам проведеної тендерної процедури, був нанесений збиток на суму близько 740 тис. грн.

Ревізори виявили порушення у наданні "Черкаським облавтодором" в оренду нерухомого майна одному з товариств. Так, при нарахуванні орендної плати був неправильно визначений базовий місяць оренди, а також не була нарахована орендна плата за останній місяць користування майном. Це привело до втрати прибутків на суму близько 430 тис. грн.

Крім того, встановлені факти нераціонального витрачання фінансових ресурсів. Наприклад, через те що підприємство придбало бітум у посередників, а не у виробників, було витрачено додатково близько 5 млн. грн.

Матеріали ревізії передано в прокуратуру Черкаської області.