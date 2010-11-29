Fitch підвищило прогноз рейтингу МТС

Рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз кредитного рейтингу ВАТ "Мобільні Телесистеми" (МТС, Росія, володіє українським оператором "МТС Україна").

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії МТС.

Згідно з повідомленням, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз щодо рейтингів МТС на "Позитивний" зі "Стабільного" і підтвердило кредитний рейтинг компанії на рівні "BB+".

Довідка УНІАН. ВАТ "Мобільні Телесистеми" є провідним телекомунікаційним оператором в Росії і країнах СНД. Консолідована абонентська база компанії, без урахування абонентської бази "МТС Білорусь", складає понад 100 мільйонів абонентів. Населення 82 регіонів Росії, а також Вірменії, Білорусі, України, Узбекистану, Туркменістану, де МТС і її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг в стандарті GSM, складає понад 230 мільйонів осіб. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-йоркській фондовій біржі під кодом MBT.