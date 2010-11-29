У Хмельницькому вартість проїзду подорожчає на 25%

У Хмельницькому з 1 грудня цього року вартість проїзду в громадському транспорті подорожчає на 25%.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняв на останньому засіданні виконавчий комітет міської ради.

Зокрема, у тролейбусах проїзд з 75 коп. зросте до 1 гривні, в автобусах, які працюють в звичайному режимі, - з 1 грн. до 1,25 грн., в автобусах і мікроавтобусах, що працюють в режимі маршрутного таксі, - з 1,50 до 2 грн.

Підвищення вартості місячних проїзних відбудеться з 1 січня 2011 року.

За інформацією прес-центру виконкому міськради, розрахунки тарифів узгоджені в Міністерстві економіки, Міністерстві з питань ЖКГ. Проведена процедура громадського обговорення з урахуванням пропозицій і зауважень.

"Прийняте рішення сприятиме зменшенню збитковості комунального підприємства "Електротранс", зняттю соціальної напруженості в колективі підприємства через низький рівень зарплати, своєчасному і якісному ремонті рухомого складу, забезпеченню належного обслуговування пасажирів і регулярності руху на маршрутах. Враховані також інтереси суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють пасажирські перевезення в місті" - зазначив начальник управління транспорту і зв'язку міськради Петро КУЗЬМІН.

Довідка УНІАН. Останній перегляд тарифів у громадському транспорті Хмельницького відбувся два роки тому.