У Сумській області дорожня галузь профінансована на 100%

За 9 місяців 2010 року дорожня галузь Сумської області була профінансована на суму 108,95 млн. грн., у тому числі 98,6 млн. грн. - з державного бюджету, а 10,3 млн. грн. - з обласного.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Сумській області, заплановані об'єми фінансування на відповідний період виконані на 100%

При цьому об'єм фінансування дорожніх робіт у регіоні у 2010 р. значно скоротився: доведений на 2010 р. план складає лише 41,2% від торішнього показника.

За січень-вересень 2010 р. підприємства дорожнього господарства Сумської області виконали робіт на суму 83,4 млн. грн. Із загальної суми на поточний ремонт спрямовано 23,3 млн. грн. (відремонтовано 5,7 км доріг), на капітальний ремонт - 8 млн. грн., на експлуатаційне утримання - 52,1 млн. грн. (23,9 млн. грн. - на дороги державного значення і 28,2 млн. грн. - місцевого значення).