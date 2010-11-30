На Рівненщині через снігопад понад півсотні населених пунктів залишилися без світла

У Рівненській області через сильний снігопад та вітер мешканці понад півсотні населених пунктів були без світла.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у компанії «Рівнеенерго», найбільших незручностей через аварійні відключення 29 листопада зазнали мешканці Дубенського, Млинівського та Рівненського районів.

Впродовж дня ремонтні бригади у більшості з цих населених пунктів відновили електропостачання, однак до кінця робочого дня у шести селах його ще не було.

В обласному центрі стихія завдала менше клопоту, за винятком вулиці Басівкутської, де трапився обрив дротів ліній електропередач.

На вулицях Рівного та автошляхах державного і місцевого значення з самого ранку 29 листопада працювало понад 100 одиниць снігоочисної техніки. Шляховики запевняють, що перший сніг не застав їх зненацька.

Зараз у шляховиків з’явився новий метод обробки доріг. Замість піску в суміш кидають відсів. Він укріплює асфальт і навесні дорога не сходить разом зі снігом.