Крюківський вагонобудівний завод виграв тендер «Укрзалізниці»

ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук. Полтавська обл.) виграло тендер на поставку двох пасажирських потягів «Укрзалізниці». Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

За їх даними, два швидкісні потяги складаються з 9 вагонів кожний.

«Відповідно до домовленостей, наш завод поставить 2 денних 9-вагонних потяги «Укрзалізниці» у 4-му кварталі 2011 року», - сказала керівник прес-служби заводу Ганна КУДІЯРОВА.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється більш як у 20 країн світу. ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.