«Укрзалізниця» до новорічних і різдвяних свят призначила 22 додаткових поїзди

Станом на 30 листопада 2010 р., залізниці України призначили 22 додаткових поїзди для забезпечення пікових перевезень пасажирів напередодні і під час новорічних і зимових свят. Про це повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, 6 поїздів призначила Південно-Західна залізниця, 6 - Придніпровська, 4 - Одеська, 3 - Південна, 1 - Львівська, 2 - Донецька.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найпопулярніші напрями продовжується.

Одеська залізниця призначила: поїзд № 210/209 Миколаїв - Київ відправленням з Миколаєва з 26/12 по 11/01 щодня, окрім 31/12, з Києва - з 27/12 по 12/01 щодня, окрім 1/01; № 228/227 Одеса - Львів відправленням з Одеси 30/12, 2, 4, 5, 8, 9/01; зі Львова - 31/12, 3, 5, 6, 9, 10/01; № 432/431 Одеса - Харків відправленням з Одеси з 24/12 по 13/01 щодня, з Харкова - з 25/12 по 13/01 щодня (14/01 також із Харкова до Знам’янки); № 558/557 Одеса-Ужгород відправленням з Одеси з 29/12 по 10/01 щодня, окрім 31/12, 6/01, з Ужгороду з 30/12 по 11/01 щодня, окрім 1, 7/01.

Придніпровська залізниця призначила: поїзд № 26/25 Євпаторія - Москва відправленням з Євпаторії з 25/12 по 10/01 щодня, з Москви - з 27/12 по 12/01 щодня; № 69/70 Бердянськ-Москва відправленням з Бердянська з 25/12 по 11/01 по непарних, з Москви - з 26/12 по 12/01 по парних; № 212/211 Феодосія - Москва відправленням з Феодосії з 25/12 по 09/01 по непарних, окрім 31/12, з Москви - з 26/12 по 10/01 по парних, окрім 1/01; № 238/237-294/293 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя з 1/12 по 14/01 щодня, окрім суботи і окрім 31/12, з Києва - з 2/12 по 15/01 щодня, окрім неділі і 1/01; . № 182/181 Сімферополь - Київ відправленням із Сімферополя з 23/12 по 30/12 щодня і 2/01; № 551/552 Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ - Донецьк відправленням з Дніпропетровська з 25/12 по 15/01 через день по непарних, з Ворохти з 26/12 по 16/01 через день по парних. До складу поїзда входить вагон-автомобілевоз.

Складом Південно-західної залізниці призначені: поїзд № 207/208 Київ - Ужгород відправленням з Києва 24, 26, 28, 29, 30/12 і з 1 / 01 по 9/01 щодня, окрім 6, 7/01; з Ужгорода - 25, 27, 29, 30, 31/12 і з 2/01 по 10/01 щодня, окрім 7, 8/01; № 282/281-58/57 Київ - Сімферополь відправленням з Києва з 21/12 по 30/12 щодня і з 3/01 по 9/01 щодня, окрім 6/01; із Сімферополя - з 22/12 по 31/12 щодня і з 4/01 по 10/01 щодня, окрім 7/01; № 515/516 Київ - Ворохта відправленням з Києва з 24/12 по 14/01 через день по парних, з Ворохти - з 25/12 по 15/01 по непарних; № 505/506 Київ - Ужгород відправленням з Києва 30, 31/12, з Ужгорода 30, 31/12; № 219/220 Київ - Івано-Франківськ відправленням з Києва 30, 31/12, 3, 4, 5/01, з Івано-Франківська 30, 31/12, 3, 4, 5/01; № 537/538 Київ - Ужгород відправленням з Києва 29, 30/12, 1, 2, 3 / 01, з Ужгорода 30, 31/12, 2, 3, 4/01.

Донецькою залізницею призначені: поїзд № 524/523 Луганськ - Київ відправленням з Луганська 29/12, 3, 5, 9/01; з Києва - 30/12, 4, 6, 10/01 і № 551/552 Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ - Донецьк відправленням з Донецька з 25/12 по 15/01 через день по непарних, з Ворохти з 26/12 по 16/01 через день по парних. До складу поїзда входить вагон-автомобілевоз.

Складом Південної залізниці призначені: поїзд № 241/242 Харків - Євпаторія відправленням з Харкова 27/12, 7/01; з Євпаторії - 28/12, 8/01; № 175/176 Харків - Сімферополь відправленням з Харкова 30, 31/12; з Сімферополя - 30, 31/12; № 225/226 Харків-Ужгород відправленням з Харкова 29, 30/12 і з 2/01 по 10/01 щодня, з Ужгорода 30, 31/12 і з 3/01 по 11/01 щодня.

Львівська залізниця призначила поїзд № 147/148 Київ - Львів - Київ відправленням з Києва і Львова 30, 31/12, 9/01.