ВР ухвалила в першому читанні проект Повітряного кодексу

Верховна Рада України прийняла за основу проект Повітряного кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 251 народний депутат з 405, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується вдосконалити правове регулювання засад діяльності цивільної авіації в Україні з урахуванням сучасного технічного рівня авіаційної техніки, а також імплементувати у законодавство України вимоги міжнародних організацій, що стосуються, зокрема, безпеки аеронавігації та захисту прав пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня ц.р. Кабінет міністрів України затвердив новий проект Повітряного кодексу.

За інформацією Міністерства транспорту і зв`язку, новий проект Повітряного кодексу значно покращить умови для пасажирів авіатранспорту.

У новому проекті чітко прописані обов`язки авіакомпанії перед пасажирами, чого немає в діючому Повітряному кодексі.

Крім того, проект спрямований на покращення умов користування авіаційним транспортом для пасажирів з обмеженою рухливістю (інвалідів).