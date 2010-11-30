Українські автоперевізники одержать від Росії 600 додаткових дозволів на 2010 рік

Українські перевізники, що здійснюють міжнародні автоперевезення, одержать від Російської Федерації 600 додаткових дозволів на здійснення автоперевезень до/з третіх країн у 2010 році.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансу, відповідне рішення було ухвалене під час засідання Змішаної російсько-української комісії з питань співпраці в області міжнародного автомобільного сполучення, яке відбулося 26 листопада у Москві.

За підсумками обговорення російська сторона погодилася передати Україні в максимально короткий строк 600 додаткових дозволів для перевезень на 2010 рік до/з третіх країн, зокрема: Угорщини, Словенії, Хорватії, Македонії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Польщі, Молдови, Люксембурга і Словаччини.

Українська делегація зазначила, що дозвільна система на перевезення до/з третіх країн стримує розвиток зовнішньої торгівлі і знижує використання автотранспортних засобів у міжнародному сполученні. Російська сторона повідомила, що дозвільна система на перевезення до/з третіх країн направлена на захист економічних інтересів національних перевізників в умовах конкуренції з транспортними компаніями інших держав. Зазначалося, що при цьому російська сторона не створює додаткових адміністративних бар`єрів у вигляді дозвільної системи для роботи українських перевізників на двосторонньому ринку.

Сторони узгодили попередню квоту дозволів на 2011 рік. Для української сторони: 24000 транзитних дозволів, 10000 дозволів до/з третіх країн, зокрема, з обмеженням: 2500 - по Італії і Туреччині; 7500 - по Італії, Туреччині і Німеччині; 500 пасажирських транзитних дозволів. Для російської сторони: 35000 транзитних дозволів, 3000 дозволів до/з третіх країн, зокрема, з обмеженням: 2500 - по Італії і Туреччині, 500 - по Італії, Туреччині і Німеччині, 500 пасажирських транзитних дозволів.

Сторони домовилися до 15 грудня 2010 провести обмін дозволами на перший квартал 2011 року. Для української сторони: 6000 транзитних дозволів; 2500 дозволів до/з третіх країн, з них з обмеженням: 625 - по Італії і Туреччині, 1875 - по Італії, Туреччині і Німеччині. Для російської сторони: 8750 транзитних дозволів, 750 дозволів до/з третіх країн, з них з обмеженням: 625 - по Італії і Туреччині, 125 - по Італії, Туреччині і Німеччині.

Сторони домовилися разом із квотою дозволів на перший квартал наступного року провести обмін дозволами - по 500 штук - на транзитні перевезення пасажирів у 2011 році.

Термін дії дозволів поточного року продовжується до 31 січня наступного року.