Верховна Рада прийняла закон про захист інформації

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про інформацію" щодо захисту інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 306 народних депутатів з 409 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон визначає, що захист інформації - це комплекс правових, організаційних, інформаційно-телекомунікаційних засобів і заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації.

Цей закон вступає в дію з дня його опублікування.